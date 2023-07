Energierekening steeg afgelopen jaar gemiddeld met 630 euro

Op jaarbasis was een gemiddeld Nederlands huishouden in juni 630 euro meer kwijt aan energie dan in juni 2022, een stijging van 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Op jaarbasis kwam de energierekening vorige maand uit op gemiddeld 2320 euro. Dat is een stuk lager dan in november en december van het vorige jaar. Toen betaalden Nederlanders jaarlijks gemiddeld 3000 euro voor energie. Dat waren qua energierekeningen de duurste maanden. Het CBS rekent met een gemiddelde energierekening, een bedrag dat een huishouden gemiddeld moet betalen voor het verbruik van energie in een jaar.

Door het prijsplafond en lagere energietarieven zijn Nederlanders in de loop van 2023 iedere maand wat minder gaan betalen voor energie. Desondanks blijven de energierekeningen dit jaar een stuk hoger dan in 2022. Mensen zijn bijvoorbeeld meer geld kwijt aan energiebelasting doordat de vermindering van die belasting kleiner werd; het voordeeltje ging van 825 euro in 2022 naar 597 euro in 2023.

Huishoudens zijn waarschijnlijk wel minder gaan verbruiken, al leverde dat mensen maar een besparing van 40 euro op. De totale energierekening verschilt sterk per woonvorm, bouwjaar en isolatiegraad.

Het voordeel dat mensen hadden vanwege het ingestelde prijsplafond verschilt ook sterk. Gemiddeld was de korting in januari 2023 bijvoorbeeld 1070 euro voor een alleenwonende in een klein nieuw appartement. Meerpersoonshuishouden in een oude, grote, vrijstaande villa kregen in januari gemiddeld 2140 euro korting door het prijsplafond.

