Energierekening volgend jaar tientje per maand duurder door stijgende transportkosten

Nederlan­ders besparen massaal op energie en boodschap­pen maar níet op leuke uitstapjes

De verwarming gaat omlaag, onnodige abonnementen worden opgezegd en we letten op de aanbiedingen als we boodschappen doen. De inflatie raakt iedereen en Nederlanders zijn massaal aan het besparen. Toch willen ‘we’ liever niet op alles bezuinigen. Als het even kan, gaan Nederlanders nog altijd uit eten of naar de bioscoop.

17 november