Met een kwastje en polijstpoeder is hij in de weer. Op het gevoel werkt medewerker Bart Sterken in de nieuwe fabriek van Anteryon aan de productie van flinterdun precisieglas. De fabricage van lensjes uit glas en polymeer is specialistenwerk, zegt directeur Gert-Jan Bloks. Maatwerk is nodig, voor bijvoorbeeld de onderdelen van de chipmachines van ASML, lenzen voor mobiele telefoons en optische meetsystemen van landmeters.