Enorme prijsstijging nieuwbouwhuizen in korte tijd

Gekte op huizen­markt in Nederland en Slovenië het grootst

0:41 De Nederlandse huizenprijzen zijn in het derde kwartaal van vorig jaar veel harder gestegen dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Alleen in Slovenië werden woningen verhoudingsgewijs nog duurder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vergelijkende studie.