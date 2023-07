Enquête: managers en jeugdzorgmedewerkers zijn positief over hun baan, doktersassistenten minder

Werknemers in de zorg zijn over het algemeen tevreden met hun werk. Vooral managers waren positief over hun baan, net als artsen, jeugdzorgwerkers en therapeuten. Doktersassistenten en basisverpleegkundigen waren gemiddeld minder enthousiast.

Dat komt naar voren uit cijfers van het CBS, op basis van een werknemersenquête waarin het werkplezier in de bedrijfstak zorg en welzijn is onderzocht. Ruim drie kwart (77 procent) van de werknemers zegt enthousiast over het werk te zijn en 90 procent noemt het werk ‘inhoudelijk leuk’.

Werknemers die rechtstreeks werken met cliënten waren eind 2022 minder vaak tevreden over het werk dan degenen die een niet- cliëntgebonden beroep hebben (75 tegen 79 procent). Maar, ze gaven wél vaker aan dat ze inhoudelijk leuk werk hebben (91 tegen 87 procent) én waren vaker enthousiast over hun baan (78 tegen 76 procent).

Managers meest positief

Managers waren het meest positief over werk. Andere zorgmedewerkers waren iets minder dan gemiddeld tevreden over hun werk maar juist weer meer dan gemiddeld enthousiast, én ze vonden hun werk inhoudelijk leuk. Binnen deze beroepsklasse waren artsen, therapeuten, jeugdzorgwerkers en gespecialiseerd verpleegkundigen over alle drie deze aspecten positiever dan gemiddeld. Doktersassistenten en basisverpleegkundigen waren minder tevreden en enthousiast.

In de dienstverlenende beroepen als huishoudelijke hulp zijn werknemers bovengemiddeld tevreden, maar minder enthousiast over (de inhoud van) hun baan. Dit geldt ook voor de mensen in bedrijfseconomische- en administratieve beroepen. Pedagogisch medewerkers vinden meer dan gemiddeld dat ze inhoudelijk leuk werk hebben.

Tevredenheid neemt af

Eind 2022 gaf ruim drie kwart (76 procent) aan content te zijn met het werk. Eind 2020 waren zorg- en welzijnswerkers meer tevreden dan het jaar ervoor; daarna nam de tevredenheid af. Die ontwikkeling is bij meer beroepen te zien, aldus CBS.

In de bedrijfstak zorg en welzijn werken circa 1,4 miljoen mensen. Zij zijn gemiddeld tien jaar in dienst bij jun huidige werkgever. Ruim 81 procent gaf in het voorjaar van 2022 (dat zijn de meest recente cijfers) aan niet actief op zoek te zijn naar ander werk. Werknemers in bedrijfseconomische en administratieve beroepen werkten gemiddeld het langst bij hun werkgever (12 jaar) en waren, net als de mensen die in dienstverlenende beroepen werken, ook het minst vaak op zoek naar een andere baan (85 en 86 procent).