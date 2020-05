'Er is een gigantische crisis op komst'

Evenemen­ten­bu­reau ByLei failliet: ‘De omzet tot oktober is weggeval­len’

11:21 EINDHOVEN - ByLei is failliet. Het evenementenbureau van de tweelingbroers Lukas en Lei Willems (52) heeft afgelopen vrijdag zelf bij de rechtbank in Den Bosch het faillissement aangevraagd. Het is het eerste bedrijf in de evenementensector in de regio, dat door de coronacrisis omvalt.