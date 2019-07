Er is niks mis met ceo-activisme, maar wel met mate

We zijn steeds meer connected maar hebben geen écht contact, is een van de conclusies van eliteclub DenkWerk die vorige week naar buiten kwam met een analyse over de onvrede in onze samenleving. DenkWerk bestaat vooral uit (voormalige) ceo’s die zich volgens mijn inschatting oprecht én vanuit eigen belang druk maken over een sociale tweedeling.



Wat moeten we hier nu van vinden? Moet het bedrijfsleven zich niet gewoon bezig houden met economische groei en de sociale tweedeling aan de politiek overlaten? Zelf vinden ze van niet.