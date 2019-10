EU-leiders benoemen Lagarde tot eerste vrouwelijke baas van Europese Centrale Bank

Lagarde reageerde met een tweet en een foto van haarzelf met Mario Draghi, de huidige ECB-president. ,,Mijn oprechte dank aan de Europese leiders. Het is een eer om Mario Draghi op te volgen. Ik kijk ernaar uit samen te werken met de talentvolle staf van de ECB om de prijzen in de eurozone stabiel en de banken veilig te houden.”



Eerder had het Europees Parlement al groen licht gegeven voor de unanieme voordracht van de EU-ministers van Financiën van de eurozone, de Eurogroep. Voor de oud-IMF-baas en voormalig minister van Financiën en Landbouw in Frankrijk geldt een niet-verlengbare termijn van acht jaar.



Draghi stond de volle acht jaar aan het roer van de ECB. Op de eerste werkdag van de eerste vrouwelijke ECB-president begint de ECB met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties met een maandelijkse omvang van 20 miljard euro. Dit programma zal lopen zolang als nodig is.