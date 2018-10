EU scherpt klimaatdoelen ondanks alarmerend rapport nog niet aan

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, heeft de EU toegezegd de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te dringen met minstens 40 procent ten opzichte van 1990. Volgens bronnen wilden vijftien van de 28 lidstaten, waaronder Nederland, die doelstelling verhogen, maar daarvoor is unanimiteit nodig. Om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden, zou ten minste 55 procent nodig zijn.



De bewindslieden namen wel conclusies aan waarin staat dat er een 'extreme urgentie' is om de mondiale inspanningen te verhogen om de gevaarlijke effecten van klimaatverandering te voorkomen. Ze zijn 'diep bezorgd' over de conclusies van het klimaatpanel, dat gisteren waarschuwde voor desastreuze gevolgen van een hogere temperatuurstijging.



In december wordt in het Poolse Katowice opnieuw een klimaatconferentie gehouden.



Eerder vandaag bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Drie jaar geleden spande duurzaamheidsorganisatie Urgenda een zaak aan om de overheid via de rechter tot meer actie te dwingen tegen verdere opwarming van de aarde.