EU schiet Frans-Duitse treinfusie af

Het besluit valt na een onderzoek naar de gevolgen van de samenvoeging voor andere Europese spoorvervoerders en -bedrijven. Ondanks toezeggingen van Alstom en Siemens om bepaalde bedrijfsonderdelen te verkopen of te licenseren, denkt de Europese Commissie dat de keuze in highspeed-, intercity of regionale treinen, trams, metro's en signaliseringssystemen door de fusie zal verminderen.