‘EU waarschuwt bedrijven voor no-dealbrexit’

Palletwa­gen van F3-Design in Eersel vindt zelf zijn weg door de fabriek

8 juni EERSEL - Digitalisering van industrie krijgt vorm. F3-Design in Eersel gooit hoge ogen met een palletwagen die zelf naar zijn bestemming rijdt. Toen Willem Lepelaars in 2013 in Eersel startte met F3-Design was dat nog met de traditionele fabriek als uitgangspunt. Waarin op pallets gestapelde producten worden verpakt en hun weg door de fabriek vinden via rollenbanen.