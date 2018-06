Euro's wisselen voor crypto's op Schiphol

Schiphol is naar eigen zeggen de eerste Europese luchthaven die deze dienst aanbiedt. ,,Met de bitcoin-automaat hopen we reizigers te bedienen doordat zij lokale euro's makkelijk kunnen inruilen voor de mondiale bitcoin of ethereum", aldus Tanja Dik, directeur Consumer Products & Services van Schiphol. ,,Dat kan handig zijn, omdat zij bijvoorbeeld in hun thuisland geen gebruik meer kunnen maken van euro's."

De proef is een samenwerkingsverband tussen Schiphol en het Nederlandse bedrijf ByeleX Data Solutions BV genaamd The Byecoin Company. In eerste instantie staat de automaat voor een periode van zes maanden op de luchthaven. In deze periode wordt bekeken of de dienst voorziet in de behoefte van reizigers.