Europa maakt vuist tegen oneerlijke concurrentie van buiten

,,Dat Europa zo’n belangrijke economische en handelsmacht is danken we voor een deel aan onze openheid”, aldus Eurocommissaris van Mededinging Margrethe Vestager. ,,Die blijft. Maar openheid betekent ook: billijkheid, rechtvaardigheid, gelijke kansen. Wie zijn huis openstelt voor visite – en laten we hopen dat dit binnenkort weer kan – gaat ervan uit dat die visite niet het interieur en de meubels vernielt. Precies zo gaan we ervan uit dat wie zich op de Europese markt begeeft, zich houdt aan onze huisregels.”



Met de regeling, die nog moet worden goedgekeurd door het Parlement en de lidstaten, hoopt Brussel een scheefgegroeide situatie recht te trekken die al 60 jaar bestaat. Al die tijd is er al wel een concurrentiebeleid dat een gelijk speelveld garandeert tussen Europese bedrijven. Dat wordt nu uitgebreid naar bedrijven die van derde landen steun ontvangen. Vestager ontkent dat haar nieuwe beleid gericht is tegen specifieke landen - China bijvoorbeeld investeert alom als een gek - of bepaalde sectoren. Wel staat vast dat de regeling niet vrijblijvend is. Precies zoals bij het bestaande concurrentiebeleid kan de Europese waakhond, al dan niet in samenwerking met nationale instanties, onderzoeken instellen, bedrijven binnenvallen om bezwarende documenten in beslag te nemen en boetes opleggen tot 10 procent van de omzet. Ook op niet-medewerking aan een onderzoek of de verstrekking van foute informatie staan sancties.