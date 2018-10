Europarlement doet rietjes en wegwerpplastic in de ban

Met een verbod van het meest vervuilende plastic hoopt het Europees Parlement milieuvervuiling tegen te gaan. Sinds de massaproductie in de jaren ‘50 opgang kwam is er al 8,3 miljard ton plastic geproduceerd, 822.000 Eiffeltorens zwaar. Het meeste eindigde in het milieu, slechts 9 procent is gerecycled. Alleen in Nederland worden er jaarlijks al 900 miljoen plastic flesjes weggegooid, bijna 21 miljoen kilogram.



,,Er moet een einde komen aan de enorme plastic soep en troep in onze zeeën en de straten,” zegt europarlementariër Annie Schreier-Pierik (CDA), die in de milieucommissie van het EP meewerkte aan de voorstellen. ,,Het plastic wordt vaak enkele seconden gebruikt, maar het duurt vele eeuwen voordat het is afgebroken.”



Een verbod in 2021 kreeg vandaag grote steun in Straatsburg. Ruim 571 van de parlementariërs stemden vóór, slechts 53 tegen.