Europarlement zoekt rechten voor fietskoerier

,,Vorige week is dat hier in Brussel nog gebeurd. Die jongen zit nu zonder inkomen op de bank. En dan mag hij nog van geluk spreken dat hij wel voor ziektekosten was verzekerd'', zegt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Zij belegt morgen in Brussel een hoorzitting met experts.



Die moeten haar en andere Parlementsleden aangeven wat de beste weg is om van het snel groeiende leger fietskoeriers gewone werknemers en van de Ubers en Deliveroos van deze wereld gewone werkgevers te maken. Jongerius: ,,Dat is een lastige, want hun strategie is juist om elke verantwoordelijkheid af te schuiven. Ze profiteren van het feit dat die platformeconomie een heel hippe uitstraling heeft, maar de realiteit is veel minder hip. Die is dat enkelen goud geld verdienen en anderen de risico’s lopen.''