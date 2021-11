Europeanen mogen na anderhalfjaar weer naar VS: ‘Maak me best zorgen of ik weer terugkom’

UPDATE VDL Groep draait weer na compu­tergij­ze­ling: ‘Had voor zo'n groot bedrijf vele malen erger gekund’

EINDHOVEN - VDL Groep is 'weer bijna volledig in bedrijf’ na de computergijzeling die het concern op 7 oktober platlegde. Of de aanvaller al dan niet losgeld is betaald, wil het niet zeggen.

