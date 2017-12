Europees Hof: Uber is gewoon een taxibedrijf

De rechters van het Europees Hof van Justitie kwamen vandaag tot dit oordeel in een rechtszaak tussen Spaanse taxichauffeurs en Uber. Volgens de aanklagers brak Uber de wet in Spanje door chauffeurs zonder taxivergunning de weg op te sturen. Ubers verweer was dat het geen vergunning nodig had, omdat het bedrijf strikt gezien een techbedrijf is.