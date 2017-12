Europees parlement 'redt' broodje kebab

,,Wij zijn helemaal niet uit op een fosfaatverbod'', aldus de sociaaldemocratische woordvoerster. ,,We willen alleen nader onderzoek en in afwachting daarvan de status quo.'' Volgens haar doen de voorstanders van fosfaat alsof er duizenden banen verdwijnen en ,,voeden zij de hysterie in vooral Duitse media.''



Volgens Sommer is de hoeveelheid fosfaten die kebabeters tot zich nemen ‘verwaarloosbaar’, en krijgt de doorsnee consument ‘veel meer’ fosfaten binnen door cola te drinken. ,,Als dat waar is, moeten we ook daar naar kijken'', aldus de Belgische parlementariër Bart Staes.