Europese Commissie: Italië moet binnen drie weken met aangepaste begroting komen

Dat melden verschillende media, waaronder Italiaanse. Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de EU een begroting van een euroland verwerpt.



Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis is het besluit ‘betreurenswaardig’ maar is er ‘geen alternatief’. De brief die minister van Financiën Giovanni Tria gisteren naar Brussel stuurde om de cijfers toe te lichten, was niet bevredigend. ,,De Italiaanse regering gaat in volle bewustzijn tegen de begrotingsafspraken in. Regels zijn regels, voor iedereen. Het breken van die regels schaadt het vertrouwen.”



Hij wees op de last van de Italiaanse staatsschuld, die vorig jaar ruim 131 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg. ,,Ofwel 37.000 euro per Italiaanse burger’’, aldus Dombrovskis.