Europese Commissie: nu geen handelsoorlog met VS, maar dat kan snel veranderen

Zij sprak van een 'ingewikkelde en heel zorgwekkende situatie.' Het 'pure protectionisme' zal volgens de Zweedse eurocommissaris grote schade aanrichten aan de Europese staalindustrie en veel banen kosten, ook in de VS. ,,Het dreigt de handel in de hele wereld te verstoren.'' Malmström beklemtoont dat de EU niet escaleert, maar slechts 'proportionele tegenmaatregelen' neemt. Ze verwijst daarmee naar de heffingen op Amerikaanse producten als Levi's spijkerbroeken, whiskey, Harley Davidson-motoren en pindakaas, die de EU voor later deze maand heeft aangekondigd. De lidstaten moeten de lijst nog goedkeuren. Malmström zei samen op te trekken met partners als Japan, Mexico en Canada.

Procedure bij WTO

China

Vandaag werd overigens bekend dat de EU niet alleen het protectionisme van de VS aanvecht bij de WTO, maar ook een klacht tegen China indient. De procedure is gericht tegen Chinese wetgeving die het intellectuele eigendomsrecht van Europese bedrijven zou ondermijnen.



Europese bedrijven worden in China gedwongen het eigendom of gebruiksrecht van hun technologie af te staan aan Chinese bedrijven of joint-ventures, aldus Malmström).



Ze worden zo in strijd met de WTO-regels beroofd van hun onderhandelingsvrijheid, patenten of bedrijfsgeheimen. Op dit vlak trekt Europa weer samen op met de VS, dat een vergelijkbare procedure is gestart.



,,We kunnen het niet toelaten dat een land onze bedrijven dwingt deze zuurverdiende kennis aan de grens over te dragen'', zegt Malmström. ,,Als de belangrijkste spelers niet volgens het boekje handelen, kan het hele systeem in elkaar storten.''