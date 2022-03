Europese Commissie onderzoekt advertentiepraktijken Google en Facebook

Wereldwij­de schulden­last gestegen tot recordhoog­te

De wereldwijde schuldenlast is vorig jaar tot recordhoogte gestegen, meldt het Institute of International Finance. In totaal stonden door bedrijven, huishoudens en overheden voor 303 biljoen dollar (268.000 miljard euro) aan kredieten uit. Dat betekende een toename van 10 biljoen dollar een jaar eerder.

23 februari