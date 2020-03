Europese investeerder neemt meerderheid in hightechbedrijf AME in Eindhoven

EINDHOVEN - De Europese investeerder Gimv heeft een meerderheidsbelang verworven in Applied Micro Electronics (AME) in Eindhoven. Deze higtech toeleverancier wil met deze financiële injectie, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt, verder zijn groeiambities verder waarmaken.

Sinds de oprichting in 1996 heeft AME, met een omzet van 40 miljoen euro met 250 werknemers, steeds geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf maakt regelaars voor elektrische energie zoals in motoren, draadloze verbindingen voor een veelheid aan producten en sensormodules met de technologie om de informatie uit die sensors te verwerken.

Geloof in groeipotentieel

Volledig scherm Een van de productieruimten van AME in de fabriek aan Esp in Eindhoven. © AME Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel en een investeringsportefeuille van 1,2 miljard euro. Gimv en het huidige managementteam van AME geloven sterk in het groeipotentieel van de onderneming op basis van de markt. Het gaat hierbij om de aanleg van elektrische infrastructuur in de samenleving, de automatisering en het steeds vaker verbinden van apparaten.



AME is goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in deze markten. Gimv zal het management mede ondersteunen bij het realiseren van de groeiambities voor AME alsook bij de verdere professionalisering van de organisatie.

Volgens Gerrit van der Beek, topman van AME, is Gimv de juiste partner voor AME. „Zij steunen onze bedrijfsstrategie en filosofie volledig. Met Gimv kunnen we verder investeren in onze technische mogelijkheden en onze industriële faciliteiten. Het wereldwijd uitbreiden van onze activiteiten om onze klanten lokaal te ondersteunen kan nu op onze managementagenda worden gezet. Ik ben ervan overtuigd dat de toetreding van Gimv als onze partner een belangrijke stap voorwaarts is voor AME en ons in staat zal stellen om de ondersteuning en service aan onze gewaardeerde klanten verder te verbeteren.”

Geautomatiseerde productiefaciliteiten

Boris Wirtz, manager in het Gimv Smart Industries team, voegt eraan toe: „AME sluit aan bij onze Smart Industries-investeringsfocus, omdat het kennisintensieve engineering en softwarecompetenties combineert met zijn sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten voor de ontwikkeling en productie van innovatieve elektronische modules. We zijn erg onder de indruk van de unieke bedrijfscapaciteiten, die worden onderschreven door de langdurige partnerships met internationale OEM’s die op AME vertrouwen voor cruciale onderdelen van hun producten. We kijken ernaar uit om samen te werken met het management om het bedrijf verder te laten groeien, voortbouwend op de sterke positie die AME al heeft.”