'Europese megafraude met dividendbelasting'

ASML verbetert winst en spurt naar jaaromzet van 10,8 miljard euro

10:33 VELDHOVEN - De winstgevendheid van ASML is in het afgelopen derde kwartaal sterk verbeterd. Bijna de helft van de omzet, 48,1 procent, in machines en service kan als bruto winst worden bijgeschreven. Een kwartaal eerder was dat nog 43,3 procent. Dat heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt.