Europese rechter keurt fusie Ziggo en UPC alsnog af

NXP: Overname door Qualcomm kan wel 2018 worden

9:51 EINDHOVEN - De afsluiting van de overname van NXP in Eindhoven door het Amerikaanse Qualcomm kan wel begin 2018 worden in plaats van eind dit jaar. Dat zegt topman Richard Clemmer van NXP, naar aanleiding van de derde kwartaalcijfers. Wel blijft NXP het bod van Qualcomm van 110 dollar per aandeel, ofwel in totaal circa 43 miljard euro, steunen en aanbevelen aan de aandeelhouders van NXP.