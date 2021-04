Europese vakbonden en werkgevers: sociaal bloedbad bij te snelle afbouw coronasteun

,,Onze economie en arbeidsmarkt zitten in het voorgeborchte van de hel. De werkloosheids- en faillissementscijfers zijn nu dankzij de steunmaatregelen nog relatief laag, maar dat kan heel snel dramatisch veranderen”, aldus topman Luca Visentini van Etuc. Zijn vakbondskoepel organiseert 45 miljoen werknemers in 39 Europese landen. Op een top in Porto begin mei, aldus Visentini, moet Europa dat dubbele gevaar van faillissementen en massaontslagen afwenden. De Portugese premier Costa, tot 1 juli fungerend voorzitter van de Europese raad, spreekt dan eerst met de sociale partners, en de dag erna met alle staats- en regeringsleiders.



Tot nu toe hebben de meeste lidstaten met gesubsidieerde werktijdverkorting en andere vormen van noodsteun hun economie redelijk overeind kunnen houden. Het grote probleem is het gat tussen deze noodsteun, die in veel lidstaten te vroeg dreigt af te lopen, en de betalingen – tot 750 miljard - uit de herstelfondsen. Die beginnen eind dit jaar en hebben pas één à twee jaar daarna echt impact. Wordt dat gat niet gedicht, ‘dan krijgen we een ramp’, zegt Visentini. Nederland, Frankrijk en Duitsland vormen een select groepje landen dat het steunbeleid in elk geval al tot midden dit jaar prolongeert.



Ook de Europese werkgevers, verenigd in Business Europe, maken zich zorgen. ,,Met een buitensporig scherpe intrekking van de steun riskeren we het werk van de afgelopen twaalf maanden ongedaan te maken om levensvatbare bedrijven overeind te houden”, aldus Business Europe-woordvoerder Peter Sennekamp. ,,Het is belangrijk die verwoestende klifrand te vermijden.”