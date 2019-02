Eventbridge wil vanuit Eindhoven met mobiele bruggen Europa veroveren

NXP in Eindhoven meldt zwakkere vraag naar chips uit China, na pover kwartaal

10:46 EINDHOVEN -De vraag naar chips, vooral vanuit China, is duidelijk zwakker dan voorheen. Dat meldt topman Rick Clemmer van chipfabrikant NXP in Eindhoven. Ook moest hij een pover vierde kwartaal melden, waarin de omzet met twee procent daalde naar 2,40 miljard dollar, van 2,45 miljard een jaar eerder. De omzet over het hele jaar steeg nog wel met 2 pocent naar 9,41 miljard dollar van 9,26 miljard in 2017.