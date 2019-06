Eventtool uit Best zet aanval in op ticketverkopers

Bosch in Eindhoven breidt uit na overname tot meer dan 400 mensen

9:23 EINDHOVEN - Het grote Duitse technologieconcern Bosch heeft een onderdeel van het overgenomen Duitse Sast gestationeerd in Eindhoven. Hierdoor werken in de vestiging van het bedrijf op Strijp-S inmiddels meer dan 400 mensen, van de 3800 in Nederland.