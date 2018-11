Ex-accountant van Helmond en Peelgemeenten in opspraak

HELMOND - De voormalige accountant van Helmond en de Peelgemeenten Baker Tilly Berk (BTB) is in opspraak geraakt. Het bedrijf zou belastingconstructies verzinnen en daar ten onrechte haar klanten de schuld van geven.

Het gaat om het accountant- en adviesbureau dat jarenlang de financiën in de gemeenten Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne en Asten moest controleren. Het bureau BTB in Rotterdam, met een vestiging in Eindhoven, zou in diverse procedures geprobeerd hebben rechters te misleiden om een klant ten onrechte de schuld te geven van belastingontduiking. Dat meldt de Volkskrant zaterdag.

Behangondernemer

BTB zou voor een behangondernemer in Den Haag een belastingconstructie hebben gemaakt, waarin deze via Cyprus belasting kon ontduiken. Omdat de belastingdienst deze route ontoelaatbaar verklaarde moest de behangondernemer een naheffing betalen en werd hij vervolgd voor belastingfraude. In rechtszaken die volgden probeerde BTB de rechters laten geloven dat de klant zelf de constructie in Cyprus had opgezet.

De vijf Peelgemeenten nemen na vier jaar afscheid van BTB. De gemeente Helmond heeft dat al eerder gedaan omdat deze het kantoor als ‘te licht’ had beoordeeld. De huidige Helmondse accountant Deloitte stuitte dit jaar bij een nulmeting op diverse onregelmatigheden.

Inleverdeadline