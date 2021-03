Exportgroei China begin 2021 hoogste in 20 jaar

De Chinese export is in de eerste twee maanden van dit jaar met een groei van meer dan 60 procent de hoogste in ruim 20 jaar, zo blijkt zondag uit officiële gegevens. Ook de invoer nam sterk toe als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, die de economie van het land vorig jaar bijna tot stilstand heeft gebracht.