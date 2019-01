Fabriek met betonprinter in Eindhoven bouwt bruggen en huizen

Update + VideoEINDHOVEN - De eerste betonprintfabriek van Nederland is dinsdag in Eindhoven officieel in gebruik genomen. Initiatiefnemers bouwbedrijf Bam Infra en betonmaker Weber Beamix gaan hier experimenteren met robots die er elementen met speciale beton gaan vormen.

Behalve aan experimenten wordt er ook gewerkt aan de productie van fietsbruggen voor onder meer de provincie Noord-Holland. Bovendien zullen in de fabriek en op de bouwplaats geprinte huizen worden gemaakt voor in de Eindhovense wijk Meerhoven. De twee bedrijven werken samen met meerdere partijen, waaronder de Technische Universiteit Eindhoven, bij de ontwikkeling van methodes om te printen met beton. Eerder realiseerde hetzelfde samenwerkingsverband al een geprinte fietsbrug in Gemert. De geopende fabriek is gebaseerd op de technologie die daarbij is gebruikt.

Directeur Bas Huysmans van Weber Beamix en directeur Henk Post van Bam Infra openden samen met de eerste klant, een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland, de fabriek. Volgens Huysmans maakte zijn bedrijf 25 jaar geleden ook al beton om mee te printen. „We hebben een wand geprint, maar die zag er nog niet goed uit. Er was daarom dan ook nog geen markt voor, maar toen de Eindhovense universiteit ermee aan de slag ging zijn we onmiddellijk aangehaakt. In de vakpers wordt er heel kritisch gekeken naar ons initiatief, maar we zijn ervan overtuigd dat de technologie zover is dat we stappen kunnen maken. We zijn nu in een fase dat we hier in de nieuwe fabriek kunnen gaan produceren en tegelijk nog heel veel leren.”

Volgens Henk Post zijn er genoeg orders om de fabriek te laten draaien. „Behalve de huizen en fietsbruggen die we gaan bouwen hebben we veel belangstelling van organisaties in de publieke sector. Ik verwacht daar zeker een aantal orders. Tegelijk kijken we bij ons op het bedrijf of er onderdelen voor traditionele bouwwerken beter hier gemaakt kunnen worden. Daarbij moeten we goed naar de bouwvoorschriften kijken, want die zijn hier nog niet op berekend. De brug in Gemert hebben we zo weten te ontwerpen dat hij wel aan die regels voldoet. Maar dankzij nieuwe ontwerpmethodes kan het voordeel nog veel groter worden. Je kunt met de computer optimale ontwerpen maken die alleen daar beton bevatten waar die nodig is. Met alle voordelen van gewichtsbesparing en de juiste sterkte op de juiste plek. Die voordelen zijn niet te realiseren als je de beton stort, maar wel als je die print.”

Volgens Pieter Bakker, die als projectleider van Bam Infra in de fabriek gaat werken, gaan er vijf mensen in de fabriekshal aan de Hastelweg in Eindhoven werken. „De robot werkt geheel automatisch, maar voorlopig blijven we er nog wel bij. Later kunnen we de machine ook zelfstandig door laten werken. Het gebruik van het juiste beton is van cruciaal belang. We kunnen de elementen voorzien van een ijzeren wapening, maar in veel gevallen is dat niet nodig. Het is een speciale mortel die Beamix heeft ontwikkeld die ook een grote treksterkte heeft.” Volgens Bakker is de mortel precies vloeibaar genoeg om hem in laagjes te kunnen spuiten en hardt hij snel genoeg uit, zodat hij niet in elkaar zakt.