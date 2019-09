Fabriek van Additive Industries in Eindhoven staat vol machines

‘Honderd winkels modeketen Forever 21 dicht’

9:09 De Amerikaanse modeketen Forever 21 is van plan zeker honderd winkels te sluiten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De ingreep zou deel uitmaken van een grote reorganisatie die het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, voor omvallen moet behoeden.