Fabrikant elektrische fietsen VanMoof krijgt uitstel van betaling, boze klanten voor dichte deur

Het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof heeft uitstel van betaling aangevraagd en verkregen van de rechtbank in Amsterdam. Vaak is het de opmaat naar een faillissement. Speciale door de rechter aangestelde bewindvoerders proberen met het management van het bedrijf nog een oplossing te vinden om VanMoof overeind te houden.

‘We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties’, laat de onderneming weten in een verklaring.

Het was al bekend dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen staakte. In een bericht op de eigen site stelde de onderneming dat het om een tijdelijke pauze ging ‘om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen'.

Eigen onderdelen

De e-bikes zitten vol eigen onderdelen van VanMoof, wat ook een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig. In zijn jaarverslag van 2021 repte VanMoof bovendien over hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen. Wie op sociale media zoekt op de merknaam, komt al gauw uit bij klachten over lange wachttijden voor reparaties van haperende fietsen.

Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro’s verlies lijden. Alleen in 2021 eindigde het bedrijf al 77,8 miljoen in de min, op een omzet van 65,6 miljoen euro. De totale schulden overtreffen steevast het totaal aan bezittingen. Vorig jaar was het verlies naar verwachting van dezelfde omvang. Die gaten wist het bedrijf telkens te vullen met nieuwe investeringen, maar ook miljoenenleningen van leveranciers. Begin dit jaar, toen het voorlopige jaarverslag over 2021 werd gepubliceerd, waarschuwde het bestuur dat het allerminst zeker was dat er genoeg nieuwe kapitaalinjecties zouden komen om het bedrijf overeind te houden.

Winkels gesloten

Wereldwijd heeft het merk in twintig steden eigen winkels. Die sluit VanMoof naar eigen zeggen voor de veiligheid van medewerkers. In de gesloten vestigingen staan ook nog fietsen van klanten. Dit tot woede van enkelen die hun fiets hadden achtergelaten voor bijvoorbeeld voor een reparatie. Die krijgen zij niet terug.

,,Ik heb een leenfiets gevraagd, maar er is geen communicatie”, zei een klant die woensdag voor de deur van de vestiging in Amsterdam. ,,Ik zie dat er toch wel financiële perikelen zijn en dan denk ik: ik haal hem wel op. Maar je komt er niet eens meer in. Schaamteloos. Ik ga hier wachten tot die deur open is.”

Financiële problemen

Dinsdag meldde techblog TechCrunch dat het bedrijf wederom bezig is met het binnenhalen van extra kapitaal om te overleven. En woensdag volgde een bericht van Het Financieele Dagblad dat het bedrijf een rentebetaling van een van zijn particuliere investeerders heeft gemist. Oneplanetcrowd, het platform waar VanMoof geld heeft opgehaald, heeft volgens de krant zelfs juridische stappen ondernomen. Betaalt VanMoof de rente niet binnen veertien dagen, dan is het hele bedrag per direct opeisbaar.

De toekomst van het bedrijf hangt aan een zijden draadje. VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Eind 2021 vertelden ze dat ze een ‘heftig jaar achter de rug’ hadden. ,,We zijn hard gegroeid en we zaten in die pandemie natuurlijk. Ga maar eens tweehonderd extra fietsenmakers opleiden als iedereen thuiszit. We vinden het ontzettend vervelend, maar we investeren nu in extra servicepunten en meer winkels. Het team is gegroeid van 250 naar 800 man. E-mails beantwoorden we nu binnen 24 uur, via de chat binnen vijf minuten. Alleen reparaties duren nog twee weken. Dat moet drie dagen worden.” Dat blijkt toch niet gelukt.

Politie

Volgens de politie is de Amsterdamse winkel gesloten, omdat de ‘sfeer grimmig’ is, maar de winkel in de Houthavens in Amsterdam-West is ook dicht. ,,Ik heb al vijf jaar een VanMoof en was een van de eersten”, zegt de 32-jarige Jamie Hilkens bij de winkel. ,,De klantenservice is al heel lang slecht. Mijn fiets staat hier al drie weken, maar toen ik gisteren belde stond hij niet in het systeem.”

