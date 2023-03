Facebook-oprichter Zuckerberg door aandeelhouders aangeklaagd voor negeren uitbuiting

‘Plan betere huisves­ting migranten niet haalbaar binnen drie jaar’

Huisvesters van arbeidsmigranten moeten binnen drie jaar hun locaties aanpassen naar één persoon per kamer. Daar hadden ze tien jaar de tijd voor, maar die periode is eerder deze week aangepast. Dit is onhaalbaar en onrealistisch, zegt uitzendkoepel ABU. ,,Dit levert nog veel meer problemen op de toch al krappe woningmarkt op.”