Facebook publiceert geheime huisregels voor seksuele of haatzaaiende posts

Om de huisregels te handhaven heeft Facebook het team Community Operations in de lucht dat uit 7.500 mensen bestaat en 24 uur per etmaal in de lucht is. Hun aantal is in een jaar tijd met veertig procent uitgebreid en wordt dit jaar verder vergroot, maakte ceo Mark Zuckerberg onlangs bekend.



Facebook zet overigens ook kunstmatige intelligentie om berichten, foto's en video's te screenen op strijdigheid met de eigen regels. Daarnaast kunnen gebruikers een melding doen als ze vinden dat een bepaald bericht niet door de beugel kan.



De echte moeilijkheid zit overigens meer in taal dan in expliciete beelden, stelt Meijerman. ,,Of woorden haatzaaiend of discriminerend zijn, is lang niet altijd duidelijk." Daarnaast moet Facebook zich in ieder land aan lokale wetten houden. ,,In Duitsland is het bijvoorbeeld verboden om de holocaust te ontkennen."



