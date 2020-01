Facebook verliest in één klap 50 miljard dollar aan beurswaarde

Beleggers reageerden teleurgesteld op de nieuwste kwartaalcijfers. Het bedrijf is ruim 592 miljard dollar waard en noteerde even later een verlies van 6,5 procent.Het bedrijf maakte gisteren bekend te blijven groeien, máár in een lager tempo dan tot dusver. De omzet kwam het afgelopen kwartaal uit op 18,9 miljard euro; een groei van 25 procent in vergelijking met vorig jaar.