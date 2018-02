Facebook wil iedereen blijven volgen: 'Dat is een verloren zaak'

Was de Belgische rechtszaak dan voor niets? De Zwart denkt van niet. ,,Veel mensen weten niet dat hun gegevens zo worden verzameld, doordat het totaal niet transparant is. Deze zaak creëert aandacht voor het onderwerp, en legt een groot probleem bloot. Bovendien sijpelen de effecten van zo'n uitspraak vaak door in andere landen."



Ook volgens In 't Veld is de zaak hoe dan ook positief voor de privacy van burgers. ,,Het heeft allemaal invloed op onze privacycultuur in Europa én wereldwijd, en laat zien hoe ver we al zijn gekomen. In 2004 werd ik nog meewarig aangekeken als ik over privacy begon, maar inmiddels merk ik dat bijna iedereen wel begrijpt waarom het belangrijk is.”



Voor de wetgeving is de Belgische uitspraak volgens In ’t Veld ook goed nieuws. ,,Rechtszaken als deze dragen bij aan het vormen van de wet. Je kunt immers nooit alle mogelijke situaties in wetgeving benoemen. Doordat een rechter zich uitspreekt tegen bepaalde privacyschendingen, kan hier bij nieuwe rechtszaken op worden teruggegrepen."