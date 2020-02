Failliet Hudson’s Bay betaalt alsnog huur

Hudson’s Bay maakte bij zijn komst naar Nederland langlopende huurafspraken vanuit de ambitie om de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap in te nemen. De afgelopen drie jaar opende tal van warenhuizen in ons land, maar al vrij snel werd duidelijk dat consumenten de winkels links lieten liggen.

Afgelopen september trok het moederbedrijf de stekker uit de Nederlandse tak. Eind november werd officieel uitstel van betaling aangevraagd door Hudson’s Bay en op 31 december verklaarde de rechtbank in Amsterdam Hudson’s Bay Nederland bankroet. Het is onbekend of de verhuurders contact hebben met de Canadezen over de huur in maart of de maanden daarna, zegt de curator. Hij weet ook niet of de verhuurders inmiddels kopers of onderhuurders hebben gevonden voor de leegstaande filialen.