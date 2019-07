Failliete Bitsensor in Eindhoven maakt doorstart met branchegenoot On2it

‘Drummer Wild Romance neemt Keymusic in Eindhoven over’

10:00 EINDHOVEN - De failliete keten van muziekwinkels Keymusic in onder meer Eindhoven is gered. Volgens muziekblad Musicmaker neemt Jan ‘t Hoen, ondernemer en drummer van Wild Romance, de winkelketen in Nederland over voor een doorstart. ‘t Hoen zou tien miljoen euro willen investeren om het bedrijf weer op de rit te krijgen.