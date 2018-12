Failliete producent van extreme koelmachines in Son maakt doorstart

Het Italiaanse bedrijf brengt de activiteiten plus twintig van de 35 personeelsleden onder bij een nieuw bedrijf onder de naam Stirling Cryogenics in Son. Volgens Te Biesebeek was de belangstelling bij buitenlandse bedrijven om de doorstart mogelijk te maken groot en is de doorstart bij bestaande klanten met gejuich ontvangen. In de loop der jaren zijn er zo’n 5000 machines wereldwijd geleverd waarvoor Stirling Cryogenics de onderhoudscontracten verder uitvoert. Ook zijn er orders voor nieuwe machines.