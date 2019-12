Fan van trailermerk Knapen uit Deurne heeft graag petje op

Met veertien producten is het nog een bescheiden assortiment. Toch ziet de Deurnese trailerbouwer Knapen brood in de verkoop van fanartikelen. Fan van een trailermerk? Jazeker, zegt marketingmanager Thijs Kempen. ,,Onder de chauffeurs leeft een enorm hoog fan-gehalte." Hij noemt het 'tegen de trend in'.

Trailer stuk gereedschap

Dat vrachtwagenchauffeurs fan zijn van het merk dat ze rijden is wel bekend. Ten opzichte van een truck zien de meeste chauffeurs hun trailer vaak gewoon als een stuk gereedschap, weet Kempen. Maar bij Knapen Trailers is dat volgens hem wel anders. ,,Het fan-gehalte komt voort uit de tevredenheid over de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook het vooruitstrevende design van de trailers."

Eigenlijk is Knapen (220 medewerkers) te klein voor een fanshop die de kassa flink laten rinkelen. Zo telt de webshop van DAF Trucks liefst 170 artikelen. Ook met caps en polo-shirts, maar met nog veel meer. Shirts voor dames bijvoorbeeld, een babyset en kinderrugzak. De reistas, mok en stropdas ontbreken niet in de collectie. Zelfs een dekbedovertrekset van DAF is verkrijgbaar, en uiteraard miniatuur-vrachtwagens - in 24 varianten.

,,Een omzet zoals bij DAF zullen we niet draaien", is het besef bij Knapen. Maar in zijn nichemarkt van aluminium schuifvloertrailers is Knapen een door de chauffeurs gewaardeerd A-merk, stelt marketingmanager Kempen. ,,Ze zijn er gek op en lopen graag met een Knapen-petje op." Grote Europese trailerfabrikanten hebben al langer een fanshop, als specialist in schuifvloeren is Knapen de eerste.

Eerste opdrachten