Fastned groeit hard, maar stations trekken nog steeds nauwelijks auto's

De resultaten zijn vorig jaar spectaculair verbeterd, jubelt Fastned in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2017. Het aantal klanten dat zijn auto komt opladen langs de snelweg verdubbelde afgelopen jaar. De omzet steeg met 133 procent nog harder.



,,Fastned kijkt terug op weer een jaar van sterke groei [...] De groei werd gedreven door snel toegenomen aantallen van nieuwe klanten en de verkoop van meer kilowattuur stroom aan bestaande klanten bij onze stations," schrijft de Rotterdamse uitbater van snellaadstations. ,,Dit resulteerde in meer oplaadsessies en meer afgenomen stroom per station."



Wie inzoomt op de concrete aantallen, ziet een beduidend minder spectaculair beeld: de verdubbeling waar Fastned over spreekt is er één van 3.177 naar 6.279 actieve klanten. De meeste van de 63 laadstations krijgen per dag slechts enkele wagens te verwerken. Eén topstation haalt gemiddeld 20 laadbeurten per dag.