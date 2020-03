Februaristormen goed voor opwekken windenergie

Er zijn nauwelijks nieuwe windmolens bijgekomen, dus de toename is enkel en alleen aan het weer toe te schrijven. De enorme hoeveelheid wind zorgde ervoor dat februari nu vijf plekken inneemt in de top-10 van dagrecords qua windenergie. De storm van 22 februari gaat voorlopig de boeken in als de dag met de meeste stroom ooit opgewekt door windmolens.

Met een opbrengst van 4000 megawatt windenergie was de windproductie goed voor ruim 30 procent van alle elektriciteit in Nederland. Daartegenover zat het gebrek aan zon de opbrengsten uit zonnepanelen dwars. Hoewel het aantal zonnepanelen met 50 procent steeg, was de opbrengst vorige maand vrijwel gelijk aan die van februari 2019.