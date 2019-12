Fender Advocaten in Eindhoven gaat samen met Sense

UPDATE ABN sluit 470 geldautoma­ten vanwege plofkraken: ‘Jammer, maar niet het einde van de wereld’

2 december ABN Amro heeft per direct ongeveer 470 geldautomaten tijdelijk gesloten. Het gaat om ongeveer de helft van alle geldautomaten van de bank. De noodmaatregel is nodig vanwege een toename aan gewelddadige plofkraken. Het geld is uit de machines gehaald.