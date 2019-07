Fieldlab wil digitaal samenwerken in de productieketen eenvoudiger maken

Chinezen investeren fors minder in Nederland

18 juli Chinese bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar hun investeringen in de Nederlandse economie fors verminderd vergeleken met een jaar eerder. Dat meldden advocatenkantoor Baker McKenzie en onderzoeksinstituut Rhodium Group. Onderzoekers wijten de daling aan de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.