Fietsenwinkels Hans Struijk in Eindhoven en Geldrop te koop

Fiets! exploiteert onder die naam ook een winkelketen in België. In Nederland heeft het bedrijf zestien vestigingen. Het Vlaamse bedrijf nam de Hans Struijk keten in 2015 over van International Bike Group. Die kocht de winkels in Geldrop en Eindhoven in 2013 van John Vermeulen. De winkels tellen volgens een woordvoerder beide acht medewerkers. ,,De winkels draaien op zich vrij goed", zegt hij. ,,Maar zaken zoals de ict en de organisatie van bovenaf konden beter worden geregeld."