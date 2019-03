Fietshandel na recordjaar: ‘Nog een paar jaar en dan heeft iedereen een e-bike’

Er worden sinds vorig jaar voor het eerst meer e-bikes dan stadsfietsen verkocht. De fietshandel beleeft gouden tijden. Schijfremmen, hydraulische remmen, vering, veel versnellingen, ledverlichting in het frame, accu’s geïntegreerd in het frame, aluminium frames, fietsen die koppelen met je smartphone, het kan niet op in de fietsenwinkel.



Gemiddeld betaalde men in 2018 2.011 euro voor een elektrische fiets. ,,Het is net de huizenmarkt. Geld speelt geen rol meer bij de fietskopers”, zegt verkoper Jimmy Macco van rijwielhandel Peter Macco in Utrecht. ,,Fietsers willen luxer en een goede kwaliteit, dan is de prijs niet belangrijk. Met name de aandrijving moet goed zijn, dus motoren van Bosch of Shimano Steps.’’ En dan is the sky the limit, wie wil kan meer dan 4.000 euro spenderen aan een nieuwe elektrische fiets.



Fietsen zijn niet alleen duurder geworden, er worden er ook steeds meer verkocht. Vorig jaar meer dan één miljoen, 5,7 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van brancheverenigingen RAI Vereniging en Bovag. Die koopgekte is volgens de verenigingen het gevolg van de gunstige economie en de lange, prachtige zomer van 2018. Het was perfect fietsweer.



En dat fietsplezier mag wat kosten. De gemiddelde verkoopprijs van alle nieuwe fietsen was 1.207 euro, een kleine 200 euro meer dan in 2017. Ter vergelijking: in 2011 lag de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets nog op 734 euro.