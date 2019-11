Filialen Hudson’s Bay tot eind jaar open

Van Loon Group in Son wil Verhey Vlees in Nuth overnemen

15:44 SON - Van Loon Group in Son heeft het voornemen bekend gemaakt Verhey Vlees in Nuth over te nemen. Verhey Vlees is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1895 en tegenwoordig met 225 werknemers 4000 runderen per week verwerkt.