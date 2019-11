‘Financieel kunnen we ons elke dag biefstuk permitteren’

Jumbo vs AH: Brabantse lefgozers hijgen in de nek van blauwe grootmacht

12:00 Albert Heijn is nog altijd de onbetwiste nummer één, maar voelt de hete adem van Jumbo in de nek. Het Brabantse familiebedrijf opent tientallen winkels per jaar en kaapte en passant de deal met Hema voor de neus van AH weg. Moeten ze in Zaandam vrezen voor de sneltreinvaart waarmee Jumbo de supermarktwereld onveilig maakt of is de voorsprong van de marktleider niet meer in te halen? ,,De strijd gaat nog wel even door. Zonder omvang geen macht, kleinere ondernemers gaan eraan ten onder.’’