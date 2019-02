Financiering van 10 miljoen euro voor 3D printerfabrikant Additive Industries in Eindhoven

EINDHOVEN - Dat Additive Industries tot de wereldwijde top 3 wil behoren van leveranciers van machines voor industrieel 3D metaalprinten heeft het bedrijf in Eindhoven al eerder laten weten. Nu is er een extra financiering van 10 miljoen euro om dit te realiseren.

De nieuwe kapitaalinjectie komt van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en grootaandeelhouder Highlands Beheer, de investeringsmaatschappij van de Agio-familie Wintermans. Additive Industries wil de lening gebruiken om de groei te versnellen.

Slimme industrie

Volgens Miriam Dragstra van de BOM speelt Additive Industries een belangrijke rol bij de ontwikkeling van slimme industrie in Brabant. „Dat is een speerpunt in ons investeringsbeleid. Dit bedrijf heeft alles in huis om een speler van wereldklasse te worden. Goed voor de werkgelegenheid én voor de innovatie van de Brabantse maakindustrie.”

Highlands Beheer was vanaf de start betrokken bij de financiering van de plannen van Additive Industries. Jonas Wintermans is medeoprichter en daarnaast met broer Boris directeur van Highlands Beheer. „We hebben een groot vertrouwen in de ambities van Additive Industries. Deze nieuwe financiële impuls is daarvan het logische vervolg.”

Onderzoek en ontwikkeling