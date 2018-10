Fiod houdt oud-topman Helmondse Easy Life aan

De Fiod heeft de oud-topman John Wolbers (44) van Easy Life opgepakt voor grootschalige faillissementsfraude. Het beleggingsfonds viel in 2008 om: honderden beleggers gingen het schip in met hun investeringen in Amerikaanse levensverzekeringen.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft de topman gisteren opgepakt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van de ex-directeur en zijn onderneming. Ook zijn drie woningen in Den Haag en Vlaardingen, een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao doorzocht. Verder is beslag gelegd op vijf exclusieve vijf auto's waaronder een Porsche 911 en een Mercedes AMG, 66.000 euro contant geld, bitcoinwallets en dure horloges.

Wolbers was directielid van het investeringsfonds Easy Life dat belegde in Amerikaanse levensverzekeringen. Zowel het investeringsfonds als de verdachte zijn in 2008 failliet verklaard. Curatoren kunnen echter een aanzienlijk deel van de inleg in het fonds niet terugvinden. Hun vermoeden is dat de oud-topman van het beleggingsfonds zichzelf heeft verrijkt met die ingelegde gelden.

Sluwe constructies

,,Ondanks het faillissement lijkt de man over voldoende vermogen te beschikken om er een luxueus leven op na te houden’’, laat een woordvoerder van de Fiod weten. Daartoe maakt Wolbers waarschijnlijk gebruik van sluwe constructies met buitenlandse vennootschappen.

De Fiod is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van de curator. Zo’n 400 beleggers zijn het schip in gegaan door te investeren in het Helmondse Easy Life. In drie jaar tijd staken ze bijna 42 miljoen euro in het bedrijf. Dat had 70 procent moeten investeren in die Amerikaanse levensverzekeringen, maar dit zou uiteindelijk maar met slechts 7,6 miljoen zijn gebeurd. Minder dan 20 procent van de totale inleg dus.

De rest van het geld is vermoedelijk opgegaan aan hoge bedrijfskosten en privé-uitgaven. Zo zou een deel van geld van beleggers zijn uitgegeven aan een luxe levensstijl met dure diners, exclusieve auto’s en vastgoedinvesteringen in Nederland, Spanje en Egypte.